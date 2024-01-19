Раскрыты подробности вызова посла Франции в МИД РФ

Посла Франции в России Пьера Леви вызвали в МИД РФ с целью предъявления фактов все большей вовлеченности Парижа в конфликт на Украине. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что в результате удара ВС РФ по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове 16 января, была уничтожена группа наемников, большая часть из которых была французами.

«Гибель его соотечественников лежит на совести официального Парижа, потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов. Ведение Западом, включая Францию, "войны по доверенности", неуклонное наращивание поставок режиму Зеленского вооружений и военной техники идут вразрез с заявлениями о важности установления мира, провоцируют эскалацию боевых действий, приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения и превращают ее в соучастника военных преступлений киевского режима», — говорится в тексте.