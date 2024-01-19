Bloomberg: Евросоюз начал обсуждение нового пакета санкций против России

Европейский союз начал обсуждение нового пакета санкций в отношении России, который планирует принять к 24 февраля 2024 года.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Европейский союз начал обсуждение нового пакета санкций, который он, похоже, одобрит к 24 февраля », — говорится в публикации.

По данным источников агентства, новые санкции подразумевают усиление торговых ограничений, а также усиление мер против возможного обхода уже введённых санкций.