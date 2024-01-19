Сенатор объяснил, зачем Пашинян решил переписать конституцию

Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна переписать конституцию страны может быть связано сразу с несколькими крупными событиями, произошедшими с республикой за последнее время, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Предполагается, что на этом может повлиять смена курса Еревана. Климов напомнил, что власти Армении «метаются» между Россией и недружественными ей государствами.

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В Армении много чего произошло. Они сами отказались от своих же претензий на Карабах, это немаловажное событие. Кроме того, правительство Пашиняна в последние три года металось между своими традиционными партнерами на постсоветском пространстве, в первую очередь Россией, и разными недружественными нам государствами, — заявил сенатор.

Климов подчеркнул, что именно поиск новых партнеров привел к неразберихе в законодательстве страны. По его мнению, итоговый вариант новой Конституции Армении более точно отразит курс, по которому Пашинян будет вести народ. Сенатор выразил надежду на то, что при внесении изменений в документ законодатели будут руководствоваться принципом «Не навреди».

Главный вред наши визави иногда наносят сами себе, занимаясь не решением вопросов процветания своей страны и своего народа, а реализацией различных догм. Такого рода желания при их реализации не всегда приносят пользу, — подытожил он.