$88.66+0.3196.59+0.54
Войти в почту

Французский посол прибыл в МИД России

Посол Франции в России Пьер Леви прибыл в МИД РФ днем в пятницу, 19 января. Об этом сообщает ТАСС.

17 января в Минобороны РФ сообщили об уничтожении «пункта временной дислокации» иностранных наемников в Харькове, отметив, что большинство из них были гражданами Франции. По данным военных, более 60 наемников погибли, более 20 попали в больницы.

18 января стало известно, что французского посла вызвали в Министерство иностранных дел России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже заявил, что российские депутаты направят французским коллегам запрос о работе наемников из Франции на ВСУ. Он отметил, что французские законы запрещают наемничество.

Политика
Видео
Пьер Леви
Вячеслав Володин
Минобороны России
МИД России
Госдума
Россия
Франция
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости