Французский посол прибыл в МИД России

Посол Франции в России Пьер Леви прибыл в МИД РФ днем в пятницу, 19 января. Об этом сообщает ТАСС.

17 января в Минобороны РФ сообщили об уничтожении «пункта временной дислокации» иностранных наемников в Харькове, отметив, что большинство из них были гражданами Франции. По данным военных, более 60 наемников погибли, более 20 попали в больницы.

18 января стало известно, что французского посла вызвали в Министерство иностранных дел России.