Французский посол прибыл в МИД России
17 января в Минобороны РФ сообщили об уничтожении «пункта временной дислокации» иностранных наемников в Харькове, отметив, что большинство из них были гражданами Франции. По данным военных, более 60 наемников погибли, более 20 попали в больницы.
18 января стало известно, что французского посла вызвали в Министерство иностранных дел России.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже заявил, что российские депутаты направят французским коллегам запрос о работе наемников из Франции на ВСУ. Он отметил, что французские законы запрещают наемничество.
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