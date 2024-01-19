Посольство России: В Германии продолжают осквернять советские памятники

"Вынуждены с сожалением констатировать продолжающиеся случаи вандализма в отношении советских военно-мемориальных объектов в ФРГ. С 2022 года зафиксировано более 30 подобных инцидентов", - отметили в дипмиссии. ТАСС

«Настойчиво призываем германские органы власти принимать все необходимые меры по обеспечению неприкосновенности и безопасности воинских мемориалов, как это следует из обязательств германской стороны в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением об уходе за военными могилами», — говорится в сообщении. Газета.Ru