Медведев назвал Швецию страной с деградирующими правительством
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем англоязычным аккаунте в соцсети X рассказал о деградации правящих кругов в Европе на примере Швеции, которая решила вступить в Североатлантический альянс якобы для собственной защиты, а теперь правительство призывает к войне с Россией.
«Окончательная деградация европейских правящих кругов происходит на самом деле. Шведы раньше жили счастливо без всякой НАТО», – написал зампред Совета безопасности России.
И еще до вступления в альянс шведское правительство призывает к полноценной войне против Москвы для того, чтобы стопроцентно вступить в военный блок, добавил Медведев.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в НАТО сделали выговор населению западных стран, так как они не осознают свою роль в обороноспособности альянса. Глава Военного комитета альянса блока Роб Бауэр заявил, что во время конфликта с другой страной должны действовать не только военные, но и гражданское общество.