Медведев назвал Швецию страной с деградирующими правительством

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем англоязычным аккаунте в соцсети X рассказал о деградации правящих кругов в Европе на примере Швеции, которая решила вступить в Североатлантический альянс якобы для собственной защиты, а теперь правительство призывает к войне с Россией.

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«Окончательная деградация европейских правящих кругов происходит на самом деле. Шведы раньше жили счастливо без всякой НАТО», – написал зампред Совета безопасности России.

И еще до вступления в альянс шведское правительство призывает к полноценной войне против Москвы для того, чтобы стопроцентно вступить в военный блок, добавил Медведев.