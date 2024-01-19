В Кремле выразили беспокойство эскалацией на Ближнем Востоке

Уровень напряженности на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе вызывает беспокойство Москвы, заявил 19 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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В этой связи РФ призывает все стороны конфликтов к сдержанности и дипломатии, подчеркнул представитель Кремля.

«Действительно, уровень напряжения, эскалация зашкаливают. Это не может не быть предметом для беспокойства», — цитирует ТАСС Пескова.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС атаковали еврейское государство ракетами и вторглись на его территорию, взяв в плен более 200 человек. В ответ Тель-Авив начал операцию «Железные мечи». Хуситы выразили поддержку Палестине.

Позднее правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) в ответ на операцию Израиля в секторе Газа начало атаковать любые морские суда, связанные с еврейским государством, призвав другие страны отозвать собственные экипажи, в результате чего некоторые компании приостановили перевозки по данному маршруту. В ответ на это страны Запада, в том числе США, с 12 января начали наносить ракетные удары по инфраструктуре хуситов. Несмотря на это, формирования движения продолжили обстрел западных судов, проходящих у берегов Йемена.