Медведев заявил о деградации правящих элит в Европе

"Действительно, происходит окончательное разложение правящих кругов Европы. Шведы раньше жили счастливо и без всякого НАТО. Потом они решили присоединиться к нему, чтобы защититься от агрессивных русских. И теперь их правительство призывает к войне против России перед вступлением [Швеции] в альянс… как раз из-за того, что они в него вступают. Ну разве они не идиоты?", - отметил Медведев. ТАСС