Песков обвинил Запад в невыполнении условий по зерновой сделке

Обязательства, взятые на себя странами Запада в рамках зерновой сделки, так и не были выполнены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет об условиях, выдвинутых РФ при подписании черноморской зерновой инициативы. Песков подчеркнул, что никаких обсуждений насчет возобновления действия сделки не ведется. Заключение новых соглашений также не планируется.

Нет, этих разговоров (о возобновлении зерновой сделки. — NEWS.ru) больше не ведется, — заявил Песков.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Это соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН, направленное на создание безопасного коридора для вывоза зерна из украинских портов по Черному морю. Договор перестал действовать в июле 2023 года. По словам представителей МИД РФ, зерновая сделка утратила свою изначальную гуманитарную функцию. Комментируя отмену сделки, Песков заявил, что одной из причин ее отмены стало невыполнение условий России.