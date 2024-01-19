Сообщения о присутствии западных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) только подтверждают заявления России, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Lenta.ru

Он рассказал, что вопрос уничтожения французских наемников в Харькове не становился предметом переговоров между Россией и Францией на высшем уровне. RT на русском