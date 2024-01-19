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В Кремле прокомментировали присутствие французских наемников на Украине

Сообщения о присутствии западных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) только подтверждают заявления России, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Lenta.ru

Он рассказал, что вопрос уничтожения французских наемников в Харькове не становился предметом переговоров между Россией и Францией на высшем уровне. RT на русском

"То, что со стороны киевского режима воюет много иностранных наемников, мы заявляли неоднократно. Каждый раз снова это наше утверждение находит подтверждение", - сказал Песков. ТАСС

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