Сообщения о присутствии западных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) только подтверждают заявления России, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Lenta.ru
Он рассказал, что вопрос уничтожения французских наемников в Харькове не становился предметом переговоров между Россией и Францией на высшем уровне. RT на русском
"То, что со стороны киевского режима воюет много иностранных наемников, мы заявляли неоднократно. Каждый раз снова это наше утверждение находит подтверждение", - сказал Песков. ТАСС