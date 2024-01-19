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В Кремле прокомментировали беспорядки в Башкирии

В Башкирии нет массовых беспорядков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Ura.Ru

«Я не согласился бы с формулировкой "массовые беспорядки и массовые протесты», — сказал представитель Кремля. По его мнению, речь идет об «отдельных проявлениях», которые относятся к компетенции местных властей и органов правопорядка. Lenta.ru

Беспорядки в Баймаке начались после приговора суда одному из местных жителей. Глава региона Радий Хабиров заявил, что в случившемся частично виноваты власти Башкирии и он сам. Газета.Ru

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