В Совфеде оценили готовность НАТО к войне с Россией

«Заявление безответственное. И просто напрашивается вопрос: а европейцы то не разучились воевать? Я не помню, чтобы они воевали в последние 100 лет. Последний раз, по-моему, они воевали, когда была Первая мировая война. Что касается Второй мировой войны, где погибли 27 миллионов советских граждан, европейцев что-то я не видел воюющими обычно. Они либо были коллаборационистами и помогали Гитлеру и его войскам, либо вообще пассивно принимали у себя оккупантов и жизнь свою вели в том же ритме, как и до оккупации», - заявил Джабаров. Говорит Москва