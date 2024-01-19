В России объяснили поиск советского имущества за рубежом

За рубежом находится много советской и дореволюционной недвижимости, сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил решение выделить из бюджета средства на поиск такого имущества за границей.

«Речь идет о той недвижимости, которая не была нами как российским государством подарена кому-то или продана. Речь идет именно о той недвижимости, которая волею судьбы оказалась вне наших регистрационных систем и использовалась совершенно непонятными организациями, странами, персонажами в собственных целях», — рассказал сенатор.

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По словам Климова, работа по поиску такой недвижимости должна была быть проведена своевременно, но возможностей для этого не было.

«90-е годы были сложными, распался Советский Союз. А когда СССР создавался, действовала большевистская доктрина о том, что мы выходим из всех договоров, которые царское правительство сделало. Поэтому не всегда проявляли заботу о том, что принадлежал нашему Отечеству», — объяснил он.

Если мы проведем инвентаризацию всего этого, если мы отнесемся к этому максимально профессионально, то я думаю, что нас ждет еще немало сюрпризов

Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совфеда по международным дела

При этом Климов отметил, что поиск советской и дореволюционной недвижимости за границей не означает, что имущество сразу вернут России, как положено.

«Но такую работу надо начать и вести ее упорно до тех моментов, пока справедливость не восторжествует в полном объеме на всех континентах в отношении имущества, принадлежавшего нашему Отечеству», — добавил он.

Также сенатор объяснил, что решение о дальнейшей судьбе найденного имущество будет приниматься индивидуально по каждому объекту.

«Если мы поймем, что это целесообразно, то либо сдача кому-то в аренду, либо использование для реализации нашей внешней политики, наших международных экономических связей, для культурного диалога, для поддержки наших соотечественников, живущих в соответствующих странах. Очень много вопросов, которые можно было бы решить с помощью того, что когда-то принадлежал нашему Отечеству на законных основаниях», — заключил Климов.