ФОМ: Путину доверяют 79 процентов россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют 79 процентов россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса ФОМ.

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Также 81 процент респондентов положительно оценили деятельность нынешнего главы государства. Противоположного мнения придерживаются девять процентов опрошенных.

Участие в исследовании «ФОМнибус» приняли 1500 россиян из 104 населенных пунктов, 53 субъектов России. Опрос проводился с 12 по 14 января 2024 года, говорится на официальном сайте ФОМ.

Аналогичный опрос проводил в начале декабря ВЦИОМ. Согласно результатам, доверие Путину выразили 79,3 процента россиян.

Деятельность главы государства одобряют 76 процентов опрошенных. Кроме того, положительно оценивают работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства РФ 53,9 процента респондентов и 51,5 процента соответственно.