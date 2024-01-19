ФОМ: Путину доверяют 79 процентов россиян

ФОМ: Владимиру Путину доверяют 79 процентов россиян
Президенту России Владимиру Путину доверяют 79 процентов россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса ФОМ.
Также 81 процент респондентов положительно оценили деятельность нынешнего главы государства. Противоположного мнения придерживаются девять процентов опрошенных.
Участие в исследовании «ФОМнибус» приняли 1500 россиян из 104 населенных пунктов, 53 субъектов России. Опрос проводился с 12 по 14 января 2024 года, говорится на официальном сайте ФОМ.
Аналогичный опрос проводил в начале декабря ВЦИОМ. Согласно результатам, доверие Путину выразили 79,3 процента россиян.
Деятельность главы государства одобряют 76 процентов опрошенных. Кроме того, положительно оценивают работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства РФ 53,9 процента респондентов и 51,5 процента соответственно.
Почти две трети россиян положительно оценивают ситуацию в стране. Это следует из данных социологического опроса ВЦИОМ, опубликованных 13 декабря. По данным исследований, 65 процентов одобряют обстановку в России, а плохой ее назвали лишь 29 процентов респондентов.