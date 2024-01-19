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ФОМ: Владимиру Путину доверяют 79 процентов россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют 79 процентов россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса ФОМ.

ФОМ: Путину доверяют 79 процентов россиян
© Администрация президента РФ

Также 81 процент респондентов положительно оценили деятельность нынешнего главы государства. Противоположного мнения придерживаются девять процентов опрошенных.

Участие в исследовании «ФОМнибус» приняли 1500 россиян из 104 населенных пунктов, 53 субъектов России. Опрос проводился с 12 по 14 января 2024 года, говорится на официальном сайте ФОМ.

Аналогичный опрос проводил в начале декабря ВЦИОМ. Согласно результатам, доверие Путину выразили 79,3 процента россиян.

Деятельность главы государства одобряют 76 процентов опрошенных. Кроме того, положительно оценивают работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства РФ 53,9 процента респондентов и 51,5 процента соответственно.

Почти две трети россиян положительно оценивают ситуацию в стране. Это следует из данных социологического опроса ВЦИОМ, опубликованных 13 декабря. По данным исследований, 65 процентов одобряют обстановку в России, а плохой ее назвали лишь 29 процентов респондентов.

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