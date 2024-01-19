Госдума обратится к парламенту Франции из-за наемников на Украине

"Было время, когда наши деды и прадеды вместе боролись против фашизма. Но сегодня, как оказалось, наемники-французы погибают за нацистский режим на Украине. Знают ли граждане Франции и депутаты, представляющие их интересы, об этом?", - добавил председатель Госдумы.