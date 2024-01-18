В Госдуму внесли законопроект об увеличении сумм особо крупных нарушений авторских прав

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий увеличить в Уголовном кодексе РФ суммы, которые считаются крупным и особо крупным размером в статье об ответственности за нарушение авторских и смежных прав. Документ размещен в думской базе данных.

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Сейчас в примечании к ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав) указано, что деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают 100 тыс. рублей, а в особо крупном размере - 1 млн рублей.

Законопроектом предлагается установить, что деяния признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышает 500 тыс. рублей, а в особо крупном размере - 2 млн рублей. В документе указано, что новое положение будет распространяться на части 2 и 3 указанной статьи, которые касаются ответственности за незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а также приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров произведений или фонограмм для сбыта.