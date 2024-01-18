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В Госдуме предложили ужесточить наказание за фейки о Вооруженных силах России

Лидеры фракций Государственной Думы предложили ужесточить наказание за фейки о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдуме предложили ужесточить наказание за фейки о ВС России
© РИА Новости

Они разработали законопроект, который предусматривает возможность лишения государственных наград за фейки о Российской армии и ее дискредитацию, призывы к экстремизму и введению санкций, а также реабилитацию нацизма.

В документе также говорится, что к преступлениям против безопасности страны следует отнести все преступления диверсионной направленности.

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