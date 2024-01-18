В Госдуме предложили ужесточить наказание за фейки о ВС России

В Госдуме предложили ужесточить наказание за фейки о Вооруженных силах России
Лидеры фракций Государственной Думы предложили ужесточить наказание за фейки о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.
Они разработали законопроект, который предусматривает возможность лишения государственных наград за фейки о Российской армии и ее дискредитацию, призывы к экстремизму и введению санкций, а также реабилитацию нацизма.
В документе также говорится, что к преступлениям против безопасности страны следует отнести все преступления диверсионной направленности.
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