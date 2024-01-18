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Лавров прокомментировал отказ Аргентины от вступления в БРИКС

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал решение Аргентины отказаться от вступления в БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров прокомментировал отказ Аргентины от вступления в БРИКС
© ТАСС

По словам Лаврова, такой ответ Аргентины является суверенным решением. При этом дипломат добавил, что считает это решение неокончательным.

«Насчет заявления Аргентины, это суверенное решение страны, которая была приглашена присоединиться к БРИКС. Приглашение было (получено — прим. ред.) при предыдущем правительстве, предыдущем президенте. Когда это приглашение было направлено, президент Фернандес сказал, что решать будет окончательно новый президент после выборов. Это всем было известно», — заявил Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году .

Глава МИД также отметил, что российская сторона восприняла ответ Аргентины как объяснение того, почему страна не готова присоединиться к БРИКС прямо сейчас, а не как окончательный отказ.

«Я думаю, что когда правительство президента Милея освоится и войдет в курс дела, тогда они с большим основанием смогут окончательно определить свою позицию», — подытожил он.

Ранее Аргентина официально отказалась от планов по присоединению к БРИКС.

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