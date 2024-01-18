Лавров прокомментировал отказ Аргентины от вступления в БРИКС

«Насчет заявления Аргентины, это суверенное решение страны, которая была приглашена присоединиться к БРИКС. Приглашение было (получено — прим. ред.) при предыдущем правительстве, предыдущем президенте. Когда это приглашение было направлено, президент Фернандес сказал, что решать будет окончательно новый президент после выборов. Это всем было известно», — заявил Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году .