Лавров прокомментировал отказ Аргентины от вступления в БРИКС
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал решение Аргентины отказаться от вступления в БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Лаврова, такой ответ Аргентины является суверенным решением. При этом дипломат добавил, что считает это решение неокончательным.
«Насчет заявления Аргентины, это суверенное решение страны, которая была приглашена присоединиться к БРИКС. Приглашение было (получено — прим. ред.) при предыдущем правительстве, предыдущем президенте. Когда это приглашение было направлено, президент Фернандес сказал, что решать будет окончательно новый президент после выборов. Это всем было известно», — заявил Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году .
Глава МИД также отметил, что российская сторона восприняла ответ Аргентины как объяснение того, почему страна не готова присоединиться к БРИКС прямо сейчас, а не как окончательный отказ.
«Я думаю, что когда правительство президента Милея освоится и войдет в курс дела, тогда они с большим основанием смогут окончательно определить свою позицию», — подытожил он.
Ранее Аргентина официально отказалась от планов по присоединению к БРИКС.