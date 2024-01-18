Милонова раскритиковали за слова о наказании в виде отправки на СВО

Просто нужно категорически запретить такие глупости говорить, потому что у нас ребята добровольно едут, и мои коллеги, настоящие мужчины. Очень много примеров, когда парни по зову своего сердца идут защищать Родину, и называть это наказанием — это глупость просто. Очень жаль, что это прозвучало