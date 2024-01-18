Госдума приняла поправки в законы о похоронах

Государственная Дума 18 января приняла в первом чтении поправки в законы о похоронах. Об этом сообщает «Парламентская газета».

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Уточняется, что новые поправки внесены в законы «О ветеранах» и «О погребении и похоронном деле». В них на данный момент установлены социальные гарантии по оплате расходов в связи с погребением участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов войны, а также ветеранов военной службы.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елены Цунаевой, эти расходы возмещаются членам потерявших близких семей за счет средств Минобороны или других силовых ведомств. Помимо того, в законах есть перечень оплачиваемых ритуальных услуг.

Цунаева отметила, что при анализе норм обнаружилось, что в объеме оплачиваемых услуг и их наименованиях есть расхождения, после чего парламентарии захотели это исправить. Так, в случае принятия законопроекта виды оплачиваемых услуг по погребению будут уточнены. По мнению авторов законопроекта, это необходимо для того, чтобы обеспечить достойные похороны тем гражданам, которые имеют особые заслуги перед Россией.