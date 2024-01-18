Лавров заявил о вседозволенности Израиля из-за ужасов Холокоста

Израиль не должен думать, что из-за ужасов Холокоста сегодня ему все дозволено. О вседозволенности израильтян заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году. Lenta.ru

«Израильтянам нельзя даже создавать впечатление, что, поскольку они страдали во Вторую мировую, им все можно сегодня», – отметил он. ТАСС