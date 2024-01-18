Общественная палата начала прием заявлений от наблюдателей на выборах президента

Граждане и общественные организации могут подавать в Общественную палату (ОП) РФ заявления на участие в наблюдении за голосованием на выборах президента России, которое состоится 15-17 марта 2024 года. В ОП РФ рассказали о сроках и правилах подачи документов.

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По словам председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаила Аничкина, прием документов от наблюдателей в ОП РФ уже начался в офисе палаты в Москве 17 января и продлится до 16 февраля включительно.

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Глава комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алёна Булгакова уточнила, что территориальные избирательные комиссии на местах должны получить списки наблюдателей не позднее 11 марта. При возникновении непредвиденных ситуаций, связанных в том числе с состоянием здоровья наблюдателя, будет и возможность произвести его замену - до 14 марта, добавила она.

В организации общественного наблюдения участвуют и новые регионы, рассказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов РФ: работа по набору и обучению наблюдателей уже активно ведется в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Согласно положению о порядке назначения наблюдателей от ОП РФ, утвержденным Советом палаты днем ранее, претендовать на статус общественного контролера могут представители следующих различных организаций. Это:

общественные объединения,профессиональные и творческие союзы,объединения работодателей и их ассоциации,профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп, имеющие государственную регистрацию,общественные палаты (советы) муниципальных образований,иные объединения граждан РФ.

В ОП РФ могут обратиться и граждане, не состоящие ни в каких организациях. Главные требования: гражданство РФ, возраст от 18 лет и наличие активного избирательного права.

Не могут вносить в Общественную палату предложения о назначении наблюдателей в избирательные комиссии следующие организации:

- политические партии;

- религиозные организации;

- общественные объединения, иные некоммерческие организации, которым в соответствии с ФЗ №114 "О противодействии экстремистской деятельности" вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности - в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным;

- общественные объединения, иные некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", если решение о приостановлении не было признано судом незаконным;

- иностранные организации, международные организации, международные общественные движения и иностранные агенты.

Кроме того, наблюдателями не могут быть выборные должностные лица, депутаты, губернаторы, главы местных администраций, их подчиненные, а также судьи, прокуроры и действующие члены избирательных комиссий, иноагенты, сотрудники нежелательных организаций и лица без гражданства.