Лавров призвал Запад вспомнить слова Черчилля про русского медведя

Запад должен не пугать Россию, а вспомнить афоризм бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля про «русского медведя». Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

Лавров прокомментировал высказывания западных политиков об угрозе применения ядерного оружия и отметил, что никто их не одергивает за такую риторику в адрес России, а также призвал вспомнить слова Черчилля. Лавров назвал подобные заявления неудачными попытками запугать Россию.

«Нас не надо пугать, многие это знают. Надо Черчилля читать почаще, у него есть афоризм про русского медведя и как с ним надо обходиться», — добавил министр.