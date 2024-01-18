Лавров заявил, что Путин никогда не угрожал Западу ядерным оружием

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин никогда не угрожал западным странам применением ядерного оружия, Запад же подобных высказываний не гнушался. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию главы МИД.

Лавров также отметил, что Запад оставляет себе все меньше сдерживающих факторов в том, что касается возможного ядерного столкновения. По словам министра, цель США ему понятна — Штаты стремятся завладеть контролем над российским ядерным арсеналом, а также минимизировать риски для себя.

Глава МИД РФ прокомментировал и ситуацию в Европе. На взгляд Лаврова, слова французских политиков о том, что Евросоюз будет биться за стратегическую автономию, не совпадают с реальностью, в которой «американцы с англичанами заказывают музыку для Европы».