В России отреагировали на сообщения о помощи Запада с атакой на Крымский мост

«Люди хотят блокады Крыма. У них цели какие? Чтобы людям было плохо. Там же нет военных сейчас, там же нет зоны соприкосновения. Они хотят навредить жителям, которые там живут. Они ведь осознанно это делают, только зачем? Измором взять их, чтобы они что сделали? Сказали, что не голосовали за присоединение к России? Это не так. (...) Это же вредит мирным жителям, ничего общего это не имеет со специальной военной операцией (СВО)», — поделилась мнением депутат.