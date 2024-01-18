Лавров назвал Шольца, Макрона, Бербок и фон дер Ляйен бесстыжими

Лавров находит странным, что эти европолитики призывают поддерживать Украину до победы, потому что та бьется за европейские демократические ценности.

Он пояснил, что за последние годы на Украине приняли несколько законопроектов о запрете русского языка и дискриминации русской культуры.

Незадолго до этого министр заявил, что создание сербских муниципалитетов в Косово так и не было воплощено в жизнь, Евросоюз не может с этим ничего сделать.