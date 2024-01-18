В Думе раскритиковали США за попытку запатентовать штамм Эболы

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала попытку запатентовать штамм вируса Эбола в США беспрецедентным случаем, который требует международного обсуждения. Об этом сообщается на сайте Думы.

На заседании рабочей группы по биобезопасности Яровая сообщила, что США с 2010 года «патентуют особый штамм вируса Эбола EboBun». Она призвала МИД России, Минздрав и Министерство юстиции «проработать это с правовой точки зрения».

«Это вообще беспрецедентно, никто в мире не оформляет патенты на вирусы. Это вопросы, которые требуют отдельной оценки и требуют, в том числе, дополнительного международного обсуждения», — подчеркнула вице-спикер Думы.

По ее словам, российские власти считают попытку запатентовать штамм вируса «апробацией» — США наблюдают за реакцией на это мирового сообщества.

Яровая заявила, что патентование вируса означает эксклюзивность на право разработки вакцин и лекарств. Она предположила, что в итоге могут создаваться искусственные вирусы и патогены, «вбрасываться в естественную среду обитания», а их создатели получат эксклюзивное право на лечение.

«Это вообще означает что: способ дальнейшей биологической оккупации других стран, ограничения суверенитета? <…> И если все молчат и всех все устраивает, значит будет второй, третий, четвертый, пятый, десятый, двадцатый и какой еще патент», — заключила Яровая.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в 2014 году во время вспышки Эболы в Западной Африке сотрудники американской компании нелегально отбирали пробы вируса.