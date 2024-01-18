Лавров заявил, что у БРИКС большое будущее

Около 30 стран имеют интерес сближения с БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на своей итоговой ежегодной пресс-конференции.

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По его словам, у объединения очень большое будущее, и Россия будет уделять внимание, чтобы новые члены БРИКС органично вписывались в работу структуры.

Он также добавил, что 2023 год показал непринятие геополитических "манер" западных стран, которые опираются только на корыстный интерес "и не учитывает интересы всех остальных".

При этом Лавров отметил, что в мире появляются новые центры влияния, опережающие Запад по развитию и, если "500 лет править всем миром, не иметь практически на протяжении почти всего этого периода, за исключением, может быть, советского периода, конкурентов - это, наверное, способствует привыканию к роли гегемона".