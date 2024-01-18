Яровая: Пентагон существенно нарастил расходы на развитие биотехнологий

«Бюджет Пентагона в 2024 году на инвестиции в науку и технологии составит 140 миллиардов долларов. Подчеркиваю, это военное ведомство. Сумма существенно превышает финансирование в прошлые годы, и это только та видимая часть, которую мы можем оценивать», — сказала Яровая.