Яровая: Пентагон существенно нарастил расходы на развитие биотехнологий
Пентагона потратит на инвестиции в науку в 2024 году 140 миллиардов долларов, и на биотехнологии выделили существенные суммы, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании межфракционной рабочей группы по вопросам биологической безопасности 18 января.
«Бюджет Пентагона в 2024 году на инвестиции в науку и технологии составит 140 миллиардов долларов. Подчеркиваю, это военное ведомство. Сумма существенно превышает финансирование в прошлые годы, и это только та видимая часть, которую мы можем оценивать», — сказала Яровая.
По словам вице-спикера Госдумы, на биотехнологии и генную инженерию, которые заявлены главным приоритетом, выделяют гораздо больше ассигнований, чем на квантовые технологии.
«Биотехнологии в скором времени могут привести — и об этом говорят многие эксперты — к новому виду гонки вооружений», — сказала Яровая.