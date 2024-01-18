Лавров заявил, что Зеленский все чаще отбивается от рук западных кураторов

«Зеленский публично объявил, что он не будет никаких выборов проводить, потому что идёт война, это напоминает очередную инсценировку и отражает желания этого человека и его сподручных, которые всем хорошо известны, максимально держаться за власть», — сказал Лавров на пресс-конференции.