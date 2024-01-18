$88.35+0.7196.05+0.45
Войти в почту

Лавров: отношения России и Китая переживают лучший период в истории

Отношения России и Китая сейчас переживают лучший период в истории, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. RT на русском

"Уверен, что вы знаете о наших оценках развития отношений с Китайской Народной Республикой. Это наиболее быстро растущая экономика наряду с индийской экономикой. Отношения с Китаем переживают наилучший период в многовековой их истории", - сказал Лавров. ТАСС

Министр подчеркнул, что Россия в 2024 году ставит перед собой задачу избавиться от какой-либо зависимости от Запада в экономике и цепочках поставок. Российская газета

Политика
Видео
Сергей Лавров
Обзор медиа
Россия
Китай