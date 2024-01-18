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В МИД России высказались о возможных контактах Лаврова и Блинкена в США

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил журналистам, что не предполагает возможных контактов главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена в Нью-Йорке. Газета.Ru

«С учетом того, как этот вопрос смотрится на протяжении последнего времени в силу глубоко враждебной политики в отношении России, проводимой США, я не предполагаю, что такой контакт будет в принципе возможен», — сказал Рябков. ТАСС

Сергей Лавров будет участвовать в дебатах Совбеза ООН по Украине и Ближнему Востоку с 22 по 24 января. Как сообщили в МИД, его участие позволит довести до мирового сообщества позицию Российской Федерации по политико-дипломатическому урегулированию конфликта. RT на русском

В МИД России высказались о возможных контактах Лаврова и Блинкена в США
© РИА Новости
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