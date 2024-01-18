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В МИД прокомментировали возможную встречу Лаврова и Блинкена

Возможные контакты главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в ходе мероприятий ООН в Нью-Йорке не предполагаются. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

В МИД прокомментировали возможную встречу Лаврова и Блинкена
© Lenta.ru

Рябков прокомментировал предстоящее участие Лаврова в мероприятиях Совета безопасности (СБ) ООН в Нью-Йорке. По его словам, контакты глав дипломатических ведомств России и США в ходе визита не предполагаются.

Также дипломат сообщил, что российская делегация получила значительную часть виз на мероприятия ООН с участием Лаврова, однако в МИД ожидают оставшиеся запрошенные визы.

17 января официальный представитель МИД Мария Захарова Совета безопасности ООН. Совбез обсудит ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине.

Ранее Лавров заявил о возможном препятствии США принятию резолюции ООН по Газе. Министр предположил, что США сделают выбор в пользу соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников вместо принятия резолюции СБ ООН.

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