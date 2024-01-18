В МИД прокомментировали возможную встречу Лаврова и Блинкена

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Рябков прокомментировал предстоящее участие Лаврова в мероприятиях Совета безопасности (СБ) ООН в Нью-Йорке. По его словам, контакты глав дипломатических ведомств России и США в ходе визита не предполагаются.

Также дипломат сообщил, что российская делегация получила значительную часть виз на мероприятия ООН с участием Лаврова, однако в МИД ожидают оставшиеся запрошенные визы.

17 января официальный представитель МИД Мария Захарова Совета безопасности ООН. Совбез обсудит ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине.