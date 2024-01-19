Джабаров связал «болезнь Х» с США и Британией
Если британские ученые уже начали разработку вакцины от «болезни Х», значит они, возможно, имеют доступ к самому вирусу. Об этом сообщил 19 января в пресс-центре «Парламентской газеты» первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе на повестке дня стояла «болезнь Х» — эпидемия, которую вызовет неизвестный науке возбудитель. Предсказывают, что заболевание будет не менее опасно, чем COVID-19. Одновременно с этим британские ученые уже приступили к разработке вакцин в качестве страховки от новой пандемии.
«Для чего американцы во всем мире размещают свои биолаборатории? Зачем они экспериментируют над созданием новых вирусов, борьбе с этими вирусами? Я думаю, что это опасная тенденция, которая позволит им при необходимости господствовать во всем мире. Это опасный путь, нам достаточно природных, а мы начинаем изобретать новые вирусы с непонятно какими последствиями», — сказал Владимир Джабаров.
Сенатор заметил, что «болезнь Х» вроде как не существует, но противоядие якобы британские ученые разрабатывают.
«Напрашивается вопрос, а от чего разрабатываете? У вас есть задача создать вирус и найти для себя любимых «противоядие»? Возможно, это связано с ростом населения Земли, банально не хватает еды для всех. А американцам надо, чтобы для «золотого миллиарда» всего хватало», — подытожил парламентарий.