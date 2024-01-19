Джабаров связал «болезнь Х» с США и Британией

«Для чего американцы во всем мире размещают свои биолаборатории? Зачем они экспериментируют над созданием новых вирусов, борьбе с этими вирусами? Я думаю, что это опасная тенденция, которая позволит им при необходимости господствовать во всем мире. Это опасный путь, нам достаточно природных, а мы начинаем изобретать новые вирусы с непонятно какими последствиями», — сказал Владимир Джабаров.