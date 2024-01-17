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МИД РФ: отношения с Австралией оказались в самой низкой точке

Отношения России и Австралии находятся в самой низкой точке из-за присоединения Канберры к антироссийской кампании стран Запада. Lenta.ru

«В результате нынешней политики Канберры, присоединившейся к развязанной Западом антироссийской кампании, связи между двумя странами оказались в самой низкой точке», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. RT на русском

В Москве рассчитывают, что австралийские власти пересмотрят пагубную линию, идущую вразрез с задачами строительства безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявили в МИД РФ. ТАСС

В МИД РФ прокомментировали отношения с Австралией
© РИА Новости
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