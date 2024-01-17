Путин выделил огромный плюс от избирательной кампании

Президент России Владимир Путин посетил избирательный штаб в Москве для встречи волонтерами. Российский глава отметил, что главная особенность избирательной компании заключается в общении с людьми. Ura.Ru
"Очень хорошо, что вы так воспринимаете этот процесс [работы штаба и работы с поступающими от людей предложениями], потому что это уникальная возможность еще дополнительного контакта с людьми и получения обратной связи", - сказал Путин. ТАСС
Особые слова благодарности президент выразил волонтерам, работающим в новых регионах России, поскольку их труд требует не просто личного времени, но и мужества. RT на русском