Путин впервые посетил свой предвыборный штаб

Российский лидер Владимир Путин в среду впервые приехал в свой предвыборный штаб, чтобы пообщаться с волонтерами и сопредседателями в рамках первого мероприятия в качестве кандидата на пост президента России на предстоящих выборах.

Путин баллотируется как самовыдвиженец, для регистрации кандидатом ему необходимо собрать 300 тыс. подписей. По информации с сайта избирательного штаба Путина, в настоящее время в поддержку него собрано более 2,5 млн подписей.