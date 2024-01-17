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Захарова назвала прекращение силовых авантюр залогом безопасности в Красном море

Прекращение силовых авантюр НАТО станет залогом безопасности в Красном море. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

Захарова назвала прекращение силовых авантюр залогом безопасности в Красном море
© MFA Russia / Globallookpress.com

«Залогом безопасности является прекращение этих бесконечных силовых авантюр, которые проводят натовцы, называя себя коалициями, не имея при этом мандата Совета Безопасности, действуя вопреки международному праву», — сказала дипломат.

Необходимым условием для стабилизации обстановки «на этой стратегически важной транспортной артерии» она также назвала скорейшее прекращение боевых действий в секторе Газа. Захарова призвала активизировать усилия по политическому решению палестинской проблемы и урегулирование йеменского кризиса.

Ранее члены Евросоюза (ЕС) на фоне роста инцидентов с участием хуситов предварительно одобрили создание специальной военно-морской миссии для обеспечения безопасности гражданского и торгового судоходства в Красном море. Согласно плану, миссия должна быть создана до 19 февраля.

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