Захарова назвала прекращение силовых авантюр залогом безопасности в Красном море

Прекращение силовых авантюр НАТО станет залогом безопасности в Красном море. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

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«Залогом безопасности является прекращение этих бесконечных силовых авантюр, которые проводят натовцы, называя себя коалициями, не имея при этом мандата Совета Безопасности, действуя вопреки международному праву», — сказала дипломат.

Необходимым условием для стабилизации обстановки «на этой стратегически важной транспортной артерии» она также назвала скорейшее прекращение боевых действий в секторе Газа. Захарова призвала активизировать усилия по политическому решению палестинской проблемы и урегулирование йеменского кризиса.