Захарова считает, что Байден благодарит за победу на выборах голосовавших за него мертвых

МОСКВА , 17 января. /ТАСС/. Американцы должны сами оценивать эффективность президентов США , главное, чтобы их голоса на выборах были действительно услышаны. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова , комментируя слова экс-главы Белого дома Дональда Трампа о том, что нынешний президент США Джо Байден является самым некомпетентным лидером.

"Я считаю, что оценивать должны граждане США. Главное, чтобы их мнение учитывалось, - отметила Захарова. - Мы же видели, как четыре года назад за Байдена "голосовали" даже мертвые, видимо, их он постоянно благодарит, выделяя в толпе живых". "Главное, чтобы мнение граждан Америки было услышано по-настоящему, чтобы граждане страны, которая отстаивает принципы свободы слова и демократии, имели возможность использовать свое право на волеизъявление в ходе законных электоральных процедур", - подчеркнула она. По словам официального представителя МИД РФ, пусть граждане США "выскажутся на этот счет, кто им больше нравится, что им милее, что им важнее и нужнее".