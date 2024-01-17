Захарова прокомментировала переименование улицы Пушкина в Кишиневе
Инициатива по переименованию улицы Пушкина в Кишиневе в улицу имени королевы Румынии Марии является плевком в лицо народу Молдавии и проявлением колониализма. Как сообщает РИА Новости, об этом во время брифинга заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, что ранее глава Молдавской национальной партии Драгош Галбур обратился в мэрию Кишинева с петицией о переименовании улицы. Еще осенью прошлого года он объяснял, что это предложение — способ отдать дань уважения Марии Румынской.
Захарова заявила, что это инициатива — плевок в лицо как молдавскому народу, так и демократии, о которой много говорит президент страны Майя Санду.
«Сколько еще улиц будет посвящено монархиям прошлого, сколько площадей, общественных заведений и мест будут иметь этот вот роялистский оттенок?» — задалась вопросом дипломат.
Она добавила, что вопросов бы не возникало, если бы действующее руководство Молдавии заходило на выборы именно с этих позиций, а их политику поддержало население. По мнению Захаровой, происходящее в стране напоминает скорее колониализм, чем демократию, учитывая, что в последнее время на ряд госдолжностей назначили выходцев из Румынии.