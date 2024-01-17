Захарова прокомментировала переименование улицы Пушкина в Кишиневе

Инициатива по переименованию улицы Пушкина в Кишиневе в улицу имени королевы Румынии Марии является плевком в лицо народу Молдавии и проявлением колониализма. Как сообщает РИА Новости, об этом во время брифинга заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, что ранее глава Молдавской национальной партии Драгош Галбур обратился в мэрию Кишинева с петицией о переименовании улицы. Еще осенью прошлого года он объяснял, что это предложение — способ отдать дань уважения Марии Румынской.

Захарова заявила, что это инициатива — плевок в лицо как молдавскому народу, так и демократии, о которой много говорит президент страны Майя Санду.

«Сколько еще улиц будет посвящено монархиям прошлого, сколько площадей, общественных заведений и мест будут иметь этот вот роялистский оттенок?» — задалась вопросом дипломат.