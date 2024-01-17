Антонов: отношения России и США балансируют «на грани срыва в пропасть»

Отношения Москвы и Вашингтона в данный момент балансируют «на грани срыва в пропасть» из-за деструктивных шагов американской стороны, заявил посол России в США Анатолий Антонов. RT на русском
«Прошедший год выдался крайне напряженным. Действия администрации (США) становились все более деструктивными и непредсказуемыми», — рассказал он. Газета.Ru
«По этой причине российско-американские отношения продолжали деградировать, балансируя на грани срыва в пропасть", — добавил дипломат. Москва24
По его словам, Москва продолжит твердо отстаивать национальные интересы России. «Будем бороться с русофобией и тиражированием мифов о так называемой российской угрозе», — подчеркнул Антонов. ТАСС