Подписание Украиной и Великобританией соглашения в сфере безопасности говорит о том, что украинской стороне не позволят выйти из текущего конфликта путем мирных переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Ранее правительство Великобритании сообщило, что Лондон и Киев подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на 10 лет. Соглашение было подписано в ходе посещения Киева премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Согласно тексту документа, Великобритания обязуется поддерживать Украину в течение всего срока действия договоренности, в том числе в военной сфере. Кроме того, Лондон также обязуется предоставлять Киеву помощь в сфере оборонного управления и долгосрочные консультации.

Комментируя документ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что Украине не оставляют шансов выйти из конфликта путем переговоров.

«Подписанное в Киеве соглашение свидетельствует о том, что Украине буквально не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая ее разменной монетой в авантюрах англосаксов и удерживая ее на нынешнем евроатлантическом и антироссийском конфронтационном курсе», - заметила она.

На Украине с 24 февраля проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

При этом Киев ранее отказался от мирных переговоров. В марте 2022 года Россия провела несколько раундов консультаций, однако украинская сторона вышла из процесса мирного урегулирования.