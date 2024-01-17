В Кремле рассказали, о чем Путин говорил с главой МИД КНДР

Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи обсуждал ситуацию на Корейском полуострове, однако главный акцент был сделан на развитии двусторонних отношений. RT на русском

"Состоялся обмен мнениями по актуальным международным делам, но главный акцент именно на развитие двусторонних отношений. КНДР - это наш очень важный партнер и мы нацелены на развитие наших отношений во всех областях, включая и чувствительные области" , - рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Российская газета