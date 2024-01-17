В Госдуме объяснили, зачем нужна конфискация имущества за фейки об армии РФ

"Это в массовом порядке деятельность, которая оплачивается за счет различного рода специальных служб. Нам надо с этой деятельностью бороться так, чтобы не было желания вписываться в такие схемы и проекты. Когда люди будут понимать, что у них будет конфисковано все имущество, которое им принадлежит, тогда это уже серьезное основание", - отметил депутат.