В ЦИКе напомнили журналистам о правилах освещения выборов

"В ходе выборов СМИ вправе свободно информировать своих зрителей, читателей и слушателей об избирательной кампании, ее участниках и кандидатах на основе принципа редакционной самостоятельности в соответствии с законом о СМИ", - напомнила глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии в среду.



"Закон говорит о том, что информационное освещение должно осуществляться объективно, достоверно и на принципах равенства кандидатов. Агитация со стороны СМИ недопустима", - подчеркнула она.



"Мы прекрасно понимаем, что когда на выборах выдвинут один кандидат, СМИ в полном праве информировать о его мероприятиях. С официального выдвижения других кандидатов СМИ рекомендуется придерживаться принципа сбалансированности. Это в интересах избирателей", - отметила Памфилова.