В ЦИКе напомнили журналистам о правилах освещения выборов
Газеты, телеканалы, радиостанции и электронные издания до начала периода агитации в СМИ (стартует 17 февраля) не должны вести агитацию за кандидатов в президенты России.
Центризбирком рекомендует при освещении кампании исходить из соображений объективности и равенства кандидатов.
"В ходе выборов СМИ вправе свободно информировать своих зрителей, читателей и слушателей об избирательной кампании, ее участниках и кандидатах на основе принципа редакционной самостоятельности в соответствии с законом о СМИ", - напомнила глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии в среду.
"Закон говорит о том, что информационное освещение должно осуществляться объективно, достоверно и на принципах равенства кандидатов. Агитация со стороны СМИ недопустима", - подчеркнула она.
"Мы прекрасно понимаем, что когда на выборах выдвинут один кандидат, СМИ в полном праве информировать о его мероприятиях. С официального выдвижения других кандидатов СМИ рекомендуется придерживаться принципа сбалансированности. Это в интересах избирателей", - отметила Памфилова.
В ближайшие дни Центризбирком разошлет редакциям печатных и электронных изданий, радиостанций и телеканалов памятку о правилах освещения избирательной кампании.
Сейчас, напомнила глава ЦИК, агитацию вправе вести восемь выдвинутых и трое зарегистрированных кандидатов в президенты России. Они представили в Центризбирком суммарно 1075 образцов своей агитационной продукции.
Официальная агитация в СМИ стартует 17 февраля и продлится до 14 марта. Элла Памфилова напомнила, что все агитматериалы должны быть оплачены из избирательных фондов кандидатов и содержать указание на это с номером избирательного счета и другими реквизитами.