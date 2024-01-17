Путин поручил продумать, как защитить учителей от травли в соцсетях

"Правительству РФ подготовить совместно с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и представить предложения по реализации правовых механизмов обеспечения защиты чести, достоинства и репутации педагогических работников, в том числе с учетом распространения и публичной оценки информации о них в социальных сетях и с использованием современных информационно-коммуникационных технологий", - говорится в тексте одного из поручений.