Путин поручил более эффективно расследовать пытки в тюрьмах

"Следственному комитету РФ принять меры по повышению эффективности расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с пытками и истязаниями лиц, находящихся в местах лишения свободы, в том числе путем передачи дел о таких преступлениях для осуществления предварительного следствия в главные следственные управления и следственные управления по субъектам РФ или центральный аппарат", - говорится в тексте одного из поручений.