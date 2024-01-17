Захарова с иронией ответила на слова Макрона о недопустимости победы России

Если у президента Франции Эммануэля Макрона, выступающего за поражение России и сохранение сложившихся западных правил мирового порядка, есть копия подобного свода правил, то у Москвы есть просьба поделиться ею. В таком ироничном ключе на заявления французского лидера ответила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram. Lenta.ru

"Что касается победы, то она от «позволения» Макрона или кого-либо еще не зависит — Россия сделает то, о чем заявила", — отметила Захарова. News.ru