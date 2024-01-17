Захарова высмеяла Макрона за «позволение» России победить на Украине

Победа России не зависит от «позволения» президента Франции Эммануэля Макрона или кого-либо еще, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она отреагировала на слова французского лидера, заявившего ранее, что если «позволить» России победить на Украине, то это принесет риски «установленным правилам международного порядка». Также российский дипломат попросила Макрона поделиться «копией упомянутых «правил», если он ими обладает.

Что касается победы, то она от «позволения» Макрона или кого-либо еще не зависит — Россия сделает то, о чем заявила, — написала Захарова.

О том, что победа России на Украине подвергнет риску международный порядок, правила которого больше не будут соблюдаться, Макрон заявил на пресс-конференции. Он уточнил, что это недопустимо для прибалтийских стран.