Захарова прокомментировала итоги переговоров по Украине в Давосе

Итоги переговоров по Украине в «копенгагенском формате» в Давосе оказались провальными для Киева и «его западных хозяев». Таким образом встречу прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что 14 января в Давосе прошла уже четвертая встреча по Украине в «копенгагенском формате».

«И хотя число представленных стран и организаций увеличилось по сравнению с предыдущим раундом на Мальте 28 октября 2023 года с 66 до 82, количество не является залогом качества. Его итоги, если не считать "семейной" фотографии участников и договоренности о возможных новых встречах, вновь оказались провальными для Киева и его западных хозяев», — сказала Захарова.

Она отметила, что странам-участникам не удалось добиться не только принятия итогового документа, но и расширения антироссийского лагеря. Более того, по словам Захаровой, переговоры только углубили разногласия между государствами.

«Сегодня все больше стран Глобального Юга и Востока, в том числе побывавших на встречах "копенгагенского формата", открыто говорят о том, что без России любое обсуждение возможных контуров урегулирования украинского кризиса не имеет смысла», — добавила она.

Также у них растет понимание, что нельзя добиться мира, поставив «во главу угла ультимативную "формулу Зеленского"», в основе которой лежат «оторванные от реальности требования», указала Захарова. По ее мнению, действительно добиться мира возможно только «путем возвращения Украины к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу при полном уважении прав и свобод граждан всех национальностей, проживающих на ее территории».